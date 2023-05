Salerno | la ‘Festa della Pizza’ compie 25 anni

Arrivano ulteriori disposizioni e prime conseguenze per la presenza di peste suina africana nell'area sud della provincia di. Tra le prime conseguenze l'annullamento dellaValle delle Orchidee a Sassano in programma il prossimo 3 giugno per evitare che l'uomo possa avere contatti con il virus e diventare ...Insomma si è creato quel 'link' squadra - tifoseria al quale ambiva Iervolino inserendolo in cima alla lista delle priorità quando è arrivato a. Stona molto, in questo clima diche ......incredibile di oltre 2000 libri adunati dai volontari grazie anche alla collaborazione con...vincere un libro segreto!La sera vi sarà il gran finale al Bahr! Dalle ore 19 inizierà lain ...

Un popolo in festa, grazie Iervolino! Godiamoci il successo, ci sarà tempo per programmare il futuro tuttosalernitana.com