Salernitana | Iervolino | «Paulo Sousa è sempre stato l’uomo giusto»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Danilo, presidente della, ha parlato dei risultati ottenuti dacome allenatore Danilo, presidente della, ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. PAROLE – «Sonol’unico presidente in serie A che ha esonerato un allenatore e dopo due giorni lo ha richiamato. L’esonero dopo l’8-2 con l’Atalanta era quasi un obbligo perché aveva creato dei dissapori. Qualcuno, giustamente, doveva pagare. Con Nicola avevo un rapporto quasi amorevole, mi ha richiamato e mi ha detto determinate cose e mi ha richiesto la fiducia. Non era mai successo, io sono un vero rivoluzionario e sonoil primo a richiamare un allenatore esonerato. Poi le cose ...

... dove è stato premiato come miglior allenatore della A, il tecnico di Certaldo ha ammesso: Al convegno hanno parteciperato anche il Presidente dellaDanilo, l'AD del Sassuolo ...Lo ha detto il presidente della, Danilo, nel corso della cerimonia del premio MCL "Inside the Sport" organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto ...Commenta per primo Danilo, presidente della, ha parlato in occasione dell'evento MCL Inside the Sport in quel di Coverciano: 'Non c'è una sintesi di veduta nel fare le cose per il bene di questa ...

Salernitana, ieri esordio in Serie A per Iervolino Jr: "27/05/2023. Niente da aggiungere" TUTTO mercato WEB

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, torna a parlare di Paulo Sousa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW, sull’allenatore della squadra: “Sono stato l’unico presidente in serie A ...Danilo Iervolino ha voluto fare i complimenti al Napoli per la grande vittoria in campionato poi si è soffermato sulle problematiche del calcio italiano.