Salernitana | Iervolino | “La Lega è la casa della discordia | serve più coesione”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Sono da poco nel calcio che è il gioco più bello del mondo ma è l’industria più difficile perché secondo me deve ancora crescere. Il calcio italiano è un colabrodo e io ho una piccola ricetta: la sostenibilità”. Queste le dichiarazioni del presidente, Danilo, nel corsocerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento questo pomeriggio al Museo del calcio di Coverciano. Per il patron granata “bisogna controllare bene i conti perché tante volte si dice che è colpa dei presidenti, delle società ma è colpa anche dei dirigenti, dei giocatori, dei controllori e di un po’ di tutti. E’ un ecosistema che va molto male”. Un aiuto può arrivare dalla tecnologia “anche nei ricavi con gli Nft e il ...

Salernitana, ieri esordio in Serie A per Iervolino Jr: "27/05/2023. Niente da aggiungere" TUTTO mercato WEB

'Non c'è sintesi di veduta, c'è un gioco col coltello fra i denti a chi è piu' maschio' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono da poco nel calcio che è il ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della scelta di Paulo Sousa dal palco del premio "Inside the sport": "Era il mister giusto per etichetta, visione, ...