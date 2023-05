Salernitana | Dia si opera E sul futuro…

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Boualye Dia ha finito la sua stagione nella trasferta di Roma, nella giornata di domani l’attaccante andrà a Lione arsi Boualye Dia ha finito la sua stagione nella trasferta di Roma, nella giornata di domani l’attaccante dellaandrà a Lione arsi. Secondo quanto riportato da Il Mattino i tempi di recupero sono stimati in circa un mese, ma a tenere banco è il futuro del senegalese. La certezza che lui possa restare ancora non c’è anche se la società farà di tutto per riscattarlo e tenerlo un’altra stagione, ma molto dipenderà anche dalle volontà del giocatore.