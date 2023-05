Chi ha una tasso variabile lo sa: il costo della rata è esplosa. Si parla di una crescita del +45% per chi ill'aveva appena siglato per comprarsi la casa, e fino a poco meno del 30% per chi ha già saldato i primi 13 - 14 anni di uno a 25 anni. Così, sui 23,7 miliardi di stock di mutui toscani (...Così Luca D'Onofrio, presidente di Federconsumatori Toscana conferma come, negli ultimi mesi, chi ha contratto una tasso variabile stia vivendo una situazione ai limiti della sostenibilità e ...Nel 2020, invece, la miglior offerta di, a parità di condizioni, prevedeva un Taeg dell'1,10%, con rata mensile da 587,26 euro. Rispetto a 3 anni fa, quindi, una tasso fisso oggi ha un ...

Salasso mutuo: il sovraindebitamento attanaglia gli italiani, ecco cosa fare iLoveTrading

TREVISO - Oltre 430 euro da tirare fuori in più ogni mese, a livello medio, per riuscire a far fronte alle rate del mutuo. Per un aumento secco del 72%. Un vero e proprio salasso. Sono ...L’esperto Codacons: "Non conviene né la surroga né chiedere di tornare al fisso. Meglio aspettare o, per chi acquista ora, contratto variabile con tetto massimo".