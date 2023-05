Sainato contro Prestes | scoppia la lite a L’Isola di Sant’Elena

Leggi su biccy

(Di lunedì 29 maggio 2023) Questa sera durante la puntata settimanale dedei Famosi,dichiuderà i battenti e lo farà salutando gli ultimi due abitanti, Gian Mariaed Helena, che proprio in questo weekend appena passato ci hanno regalato un litigio. Lo hanno fatto in seguito a una pergamena inviata dalla produzione, che ha chiesto ai due naufraghi di dirsi tutto in faccia. “È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai unllo del cibo ossessivo nell’altra persona. Perché fai finta di essere generosa e poi richiedi il cibo?” – ha esordito– “Se tu volevi essere generosa non dovevi conteggiare al milligrammo il riso o richiedermi il pomodoro indietro, la prima sera che sei arrivata qua ti ho tagliato l’ananas a metà e ti sei ...