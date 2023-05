(Di lunedì 29 maggio 2023)potrebbe essere il successore di Spalletti al: un grande uomo con un forte impatto nello spogliatoio, simile a Spalletti, secondo Walter. De Laurentiis ha annunciato ufficialmente la partenza di Spalletti, e al suo posto sta valutando l’opzione di, con il quale sono già stati avviati i primi contatti. Una persona che conosce bene entrambi è Walter. L’ex dirigente della Roma ha incontrato entrambi durante il suo periodo nella Capitale, e parla così dell’idea di vedere Lucho sulla panchina del: “Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna e in Argentina, un hombre vertical, una persona eccezionale e leale, che ha un impatto molto forte nello spogliatoio e che gioca un calcio molto ...

Il "gancio" è stato Walterattraverso Micheli e Mantovani, i preziosi collaboratori del ... 'Luis Enrique ha aperto ai dialoghi con il Napoli, questo è. Sul resto bisogna avere pazienza'.... però sinceramente immaginavo si separassero, ne ero quasi. Conoscendo un po' Spalletti, ... Nuovo tecnico Non conosco bene Luis Enrique ma Waltere Franco Baldini me ne parlavano ...... con Walter, Danilo Pagni e Mauro Meluso in testa ma con qualche nome a sorpresa dietro l'... Eppure, non è ancorache la Ternana metta davvero alla porta Luca Leone. Ad oggi, il diesse è ...

Sabatini sicuro: “Luis Enrique il top per il Napoli”, il problema è il calciomercato napolipiu.com

Servirà tutta la carica necessaria per realizzare il sogno di poter ottenere una promozione storica in serie a2 dopo ben 9 anni trascorsi in serie b.Il 14 giugno in via Amulio, a poche decine di metri dalla fermata Colli Albani della metro A, aprirà il primo store nella Capitale del marchio Anger games ...