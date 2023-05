(Di lunedì 29 maggio 2023) Sandro, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla stagione di Matteoall’Inter. Inoltre ha espresso un giudizio sulla sua carriera partendo dagli esordi al. ERRORE ? Sandroha espresso un suo parere sulla stagione di Matteoall’Inter. In particolare si è espresso sulle sue prestazioni nel ruolo di braccetto di destra della difesa a tre: «a Inzaghi. Perché è lui che lo ha schierato lì, non ci è andato da solo. Comunque ivanno fatti personalmente al calciatore. Ha avuto una bella carriera con una bella esperienza internazionale, che però non gli è stata tanto riconosciuta. Tutto parte da un errore iniziale. Errore che ...

Faccio pertanto ia tutti perché questo è un evento di squadra" ha preso parola il ... GinoAngelo Serri Massimo Tombolini Marco Bindelli Goffredo Brandoni Alessandro Panico Franco ...Commenta per primo Per avere applausi, click e condivisioni, oggi il 'bravo opinionista' dipingecolorati di nerazzurro, giallorosso e viola . Un arcobaleno per il nostro calcio. Evviva! Tre squadre sorelle d'Italia in finale nelle tre Coppe. Tutto molto bello, come diceva Bruno ...all'Inter. Applausi a Mkhitaryan e Dzeko. Soprattutto quest'ultimo che è talento per intenditori. È giocatore raffinato che si apprezza meglio dal vivo che in tv. È un direttore d'...

Sabatini: «Complimenti a Darmian, il Milan ha sbagliato a darlo via» Inter-News.it

Evento Successo oltre le previsioni. Mai viste così Baragiola, Medioevo, Rongio e Somaino Successo al di sopra delle aspettative per la prima edizione della “Festa nelle vecchie corti”. Un evento ined ...Sarà un nuovo girone a tre squadre a sancire chi potrà approdare in A3, i ragazzi di Cavalera partono dalla trasferta sarda ...