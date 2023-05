Romina Power risponde ad Al Bano riguardo le dichiarazioni sulla marijuana fumava ed era allegra

Jasmine Carrisi l'ha fatto davvero: ecco come si è presentata la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso a Bucarest Dopo il suo matrimonio con, il cantante di Cellino San Marco ha trovato nuovamente l'amore con Loredana Lecciso anche se, con quest'ultima, non ha mai deciso di convolare a nozze. Da questa unione sono nati altri ...e Al Bano , anche se si sono lasciati da molto tempo, continuano ad avere un bel rapporto senza però disdegnare qualche punzecchiatura. Il cantante pugliese, in una recente intervista, ...risponde alle parole di Al Bano in merito alle dichiarazioni del cantante sulla fine del loro amore. L'ex marito, infatti, aveva dichiarato che il matrimonio conera finito perché ...

Romina Power risponde alle parole di Al Bano in merito all’utilizzo di marijuana durante il matrimonio. Il cantante aveva detto: “Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intris ...Romina Power oggi risponde a queste dichiarazioni così: "Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme" ...