Romanderground | arriva il nuovo video con Danno “La forma dell’acqua” e parte il tour

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) A poco più di un mese dalla pubblicazione del loro ultimo album “Palingenesi”, ipubblicano ilufficiale di “La” featuring(Colle der Fomento). La regia, come per i precedenti, è affidata a Thomas T. Fasciana per The Studio Agency. Tra le mura storiche del TeatroBasilica di Roma, Prisma e Mister T alternano le loro strofe con le rime diche arricchisce il brano con le sue barre. Nel ritornello i tre MC si muovono insieme e le loro voci suonano all’unisono, rimarcando un concetto chiaro e definito: “I migliori sulla traccia. Best ever”. Un tripudio di luci, colori e una scenografia industriale, fanno da sfondo ai tre rapper che nelsono accompagnati dalla crew di street dancer H2O Femily, guidata dall’insegnante ...