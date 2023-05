Romagna | nel paese dei soccorsi fai-da-te | «E ci rubano le idrovore» Turni di guardia durante la notte

Sud Variabilità al mattino, poipomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in Appennino. ... Incieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulla laguna veneziana nubi in ...Così sui social il presidente della Regione EmiliaStefano Bonaccini,giorno dell'anniversario della seconda scossa del terremoto in Emilia, torna a paragonare il sisma alla alluvione ...... i sommozzatori al servizio delle popolazioni alluvionate dell'Emilia -Comparto ... sono una specialità del Comparto Aeronavale natalontano 1953 da una piccola aliquota di militari scelti ...

L'Ausl Romagna: "Nel nostro Adriatico stato di massima allerta". Incognita balneabilità La Repubblica

(Teleborsa) - "Il nostro territorio è fragile. Non lo scopriamo oggi. Siamo tutti disarmati di fronte alle immagini dell’Emilia Romagna, oggi, e di Ischia poco tempo fa. Servono iniziative urgenti per ...Domenica 4 giugno l'evento organizzato dal due volte campione del mondo. Comitiva in moto guidata da Poggiali, poi la cena insieme a Lucchinelli ...