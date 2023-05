Roma | Totti | “Prima o poi il Siviglia perderà una finale Avrei voluto lavorare con Mourinho”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) “È stata una sensazione meravigliosa vedere lain. Da tifoso della, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due finali consecutive per lavolta dopo tanti anni. Speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Sarà una partita dura e combattuta, e tutto può succedere”. Lo ha detto l’ex capitano dellaFrancescoai microfoni della Uefa a due giorni dalladi Europa League dei giallorossi contro ila Budapest. “Credo che ilabbia più esperienza in queste finali – spiega-. Se non sbaglio hanno giocato sei finali e le hanno vinte tutte e sei. Quindi,o poi, con un po’ di fortuna, ne perderanno ...