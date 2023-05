Roma | “Sali o ti ammazzo” | ma lei lancia un Sos dall’auto con la mano | carabinieri arrestano l’ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un segnale antiviolenza semplice quanto efficace quello che ha permesso ad una donna di richiedere l’intervento deie mettere la parola fine al suo incubo. Laaperta, poi chiusa con il pollice piegato. Questo il gesto che ha permesso ai militari di arrestare un 45enne di Tor Bella Monaca che era diventato per la donna, canga 55enne, un vero e proprio incubo. Botte e vessazioni erano all’ordine del giorno e non si era placate nemmeno a seguito del provvedimento di allontanamento da casa che era stato imposto all’uomo. «Ora vi ammazziamo», poi l’aggressione con le mazze da baseball: ‘beccati’ due uomini I controlli dei militari e l’Sos della donna L’uomo non riusciva ad accettare la fine della relazione e continuava a perseguitarla. Ogni scusa era poi buona per alzare le mani e più volte la vittima è finita al ...