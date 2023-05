Roma | «Ora fai una brutta fine» | arbitro preso a calci e pugni dai tifosi | paura alla partita di calcetto

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un epilogo di gara a dir poco movimentato quello che ha avuto luogo sabato pomeriggio al Pala Torrino dell’Eur. Qui si giocava la semifinale dei play off di serie A2 dio a 5. A fronteggiarsi il Todis Lido di Ostia e i viterbesi dell’Active Network. Lasi stava svolgendo regolarmente ma verso ladella competizione la situazione è degenerata. Scattata la rissa, con tanto diaggredito daidi Ostia. Momenti di tensione hanno caratterizzato ladella, quando l’è stato accerchiato e minacciato. Allontanatosi dagli spogliatoi, ad aspettarlo un gruppo diche prima l’ha insultato e poi è passatomaniere forti. Latina, «Ora ti picchio»: prima il litigio in ...

Il magistrato pugliese Pietro Errede , fino a poco tempo fa in servizio al Tribunale di Lecce ,a Bologna , un avvocato e tre commercialisti sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla ...... e quando Klose, Candreva, il 26 maggio viene festeggiato amplia quel divario tra noi e il resto di, tra noi e il mondo, quel divario che rende questo popolo unico. Un divario che certi gesti, ...Succedeva raramente, tanto che quei casi sono entrati nella storia:- Lecce nell'86, Perugia - ...invece la regola è diventata questa, non solo per l'Empoli ovviamente. Siamo migliori, sì. ...

Giro d'Italia a Roma, a che ora parte e dove passa: strade chiuse e bus deviati il 28 maggio 2023 Fanpage.it

Tragedia a Roma, dove un bambino di appena tre anni è morto annegato ... Il corpo del bimbo è stato scoperto soltanto alle 20, ore dopo l'incidente. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono ...Laziali, noi, la solita giornata. Una giornata di sole, di lacrime, di festa, di rabbie e frustrazioni e grandi giocate e grandi sciocchezze: contro la Cremonese non è stata una semplice partita di fi ...