Roma | Mourinho blinda Trigoria | la curiosità

...è quella di vincere l' Europa League ai danni del Siviglia . Due scenari possibili derivano dalla possibilità o meno di trionfare in Europa League: in caso di vittoria , la squadra di...Sul futuro dinon lo posso prevedere, ma acomunque ha lasciato il segno, la dimostrazione sono i sold out allo stadio ogni domenica. Con lui si è tornato a respirare l'entusiasmo dei ...Lo ha detto Edoardo Bove, centrocampista della, ai canali Uefa a due giorni dalla finale di Europa League. Parlando diinvece lo definisce "una persona speciale" perché "è una persona ...

La Roma in vista del Siviglia: Mourinho blinda Trigoria, solo staff tecnico e sanitario alle sedute TUTTO mercato WEB

"Mi aspetto una finale come si deve, perche' durante tutto l'anno abbiamo meritato di esserci quindi ne siamo molto contenti. Lo meritano anche loro. Il Siviglia viene dalla Champions League, quindi m ...Il talento giallorosso ha parlato del cammino europeo che terminerà con la sfida al Siviglia del 31 maggio: ecco che cosa ha detto ...