Roma | il videogioco a scuola apre al futuro La studentessa | “Da grande vorrei fare la programmatrice”

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Ilentra ae si trasforma ‘magicamente’ in un’opportunità di lavoro. “Il corso mi ha cambiato la vita, mi ha indicato una strada per il” dice all’Adnkronos la sedicenne Angela Fontana con un entusiasmo contagioso nel raccontare la sua esperienza all’IIS Federico Caffè di. Sui banchi digli studenti hanno lavorato con il motore grafico Unreal Engine, sviluppato da Epic Games, la multinazionale produttrice delFortnite. “‘Da’ vogliola, per questo mi iscriverò a Ingegneria Informatica” rivela Angela senza mostrare alcun dubbio. Tanti i corti, presentati da questi ragazzi, dalla metafora della vita sulle montagne russe di Angela a quello con il ...

...esperienza all'IIS Federico Caffè di. Sui banchi di scuola gli studenti hanno lavorato con il motore grafico Unreal Engine, sviluppato da Epic Games, la multinazionale produttrice del...Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un'ora la televisione, un'ora il, e poi basta a ... Fabio Caressa Classe 1967, Fabio Caressa è nato ail 18 aprile sotto il segno zodiacale dell'......giocatori per le competizioni ufficiali deleFootball di Konami, ma anche tutte le attività di comunicazione e marketing legate al settore gaming. Dopo la "gaming house" inaugurata a, ...

Roma, il videogioco a scuola apre al futuro. La studentessa: "Da ... Adnkronos

(Adnkronos) – Il videogioco entra a scuola e si trasforma ‘magicamente’ in un’opportunità di lavoro. “Il corso mi ha cambiato la vita, mi ha indicato una strada per il futuro” dice all’Adnkronos la se ...Il 14 giugno in via Amulio, a poche decine di metri dalla fermata Colli Albani della metro A, aprirà il primo store nella Capitale del marchio Anger games ...