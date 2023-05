Roma è una discarica | uno schifo | Gassmann all' attacco

(Di lunedì 29 maggio 2023) "è una". Alessandro, su Twitter, fotografa così le condizioni della capitale, pubblicando la foto di un cestino stracolmo di rifiuti. "Ci vuole ancora quanto per capire che ...

La percentuale delle startup startup greentech non raggiunge il 3% del totale, ma ha subito... Lazio (12%) e Piemonte (11%), la città principe è Milano, seguita dae Torino. Gli investimenti ...Massini firma anche il testo de "L'amore spiegato ai bambini" ,delle tracce dell'album. L'... Orto Botanico (NUOVA DATA) 3 agosto - Marina di Pietrasanta (LU) - Versiliana 31 agosto -- Cavea ......(colpo di testa a incrociare la corsa di Milinkovic) e uno l'altro ieri per agganciare lasull'... E le cose combinate insieme, i due gol insettimana scarsa e la fiducia di Vincenzo Italiano ...

Roma non è una città per anziani e per giovani RomaToday

Incassata la dura rimonta di Firenze che ha spento definitivamente le speranze di una qualificazione in Champions League grazie al piazzamento finale in campionato, alla Roma rimane comunque ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...