Roma | città in tilt per il Giro d’Italia | niente bus | né Taxi | 87enne resta a piedi | “Mi aspettavano per festeggiare il mio compleanno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non solo la sposa rimasta bloccata nel traffico. “Vittima” del caos viabilità dovuto all’arrivo dell’ultima tappa delanche una ‘nonnina’ di 87 anni che doveva rientrare a casa peril suo. Ma, giunta in piazza Venezia, è rimasta adato che non passavano in quel momento né autobus né. E a causa del caldo non riusciva più a camminare. A risolverle allora i problemi è stata una Volante della Polizia che l’ha portata a casa. Anziana non riesce a tornare a casa per il suo, “interviene” la Polizia La signora, Adriana, di 87 anni come detto, è così potuta tornare a casa in tempo per la sua festa. Sicuramente, date le circostanze, ricorderà senza dubbio questa ricorrenza “alternativa” e l’aiuto fornito dai Poliziotti. ...