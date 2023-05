Roma | caos e strade chiuse per il Giro d’Italia | sposa resta bloccata nel traffico Accompagnata all’altare…dalla Polizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Chissà che faccia avrà fatto il marito, che attendeva la sua “bella” all’altare, vedendo arrivare la sua promessaa bordo…di una volante. Sì perché forse non immaginando il comprensibilegenerato aieri dall’arrivo dell’ultima tappa deluna donna è rimasta intrappolata nel. Con la paura non solo di raggiungere l’altare in ritardo…ma di non raggiungerlo affatto! Fortunatamente però a salvarla è stata una volante delladi Stato che, impegnata nel servizio d’ordine della manifestazione, ha deciso di aiutarla, impedendo che il giorno più bello della sua vita venisse rovinato.per il: “scortata” dalla ...

... invischiata neldella questione stupendi e non solo. Nonostante i 69 punti sul campo ... Il - 10 inflitto hai bianconeri li portano adesso a 59 punti, a - 1 dallae a - 2 dall'Atalanta . Se il ...Il Teatro di San Carlo capitola e nella tarda serata di sabato ha annunciato che, a causa dello sciopero proclamato dai lavoratori, l'opera comica il "Don Chisciotte della Mancia" di Giovanni ...Dopo la laurea in Giurisprudenza, lascia la Sicilia per trasferirsi ae nel 1977 debutta ufficialmente come autore televisivo Rai . Passa poco tempo ed inizia a scrivere per diverse trasmissioni,...

Forte temporale a Roma, violenta bomba d'acqua si abbatte sulla ... Fanpage.it

Ieri, durante i servizi predisposti dalla Questura di Roma, in occasione dell’ultima tappa del Giro d’Italia nella Capitale, una sposa, che era nella sua auto, diretta verso la Basilica di Santa Maria ...È ancora presto per un verdetto ufficiale, ma ad una giornata dalla fine del campionato si può iniziare ad azzardare qualcosa. Siamo tutti ormai consci ...