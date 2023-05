Roma | cade nella piscina | morto bimbo di 3 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tragedia ieri sera a, in viale della Primavera 64, all’interno di un centro sportivo. È qui che undi 3è stato trovato: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.di 3in unain viale della Primavera La tragedia ieri sera, intorno alle 20, in quella che doveva essere una domenica come tante, di festa e spensieratezza. Stando a una primissima ricostruzione dei Carabinieri della stazioneCentocelle, intervenuti sul posto con il nucleo operativo della compagnia diCasilina, all’interno del centro sportivo era stata organizzata una festa ...