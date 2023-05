Roma | Bove | 'Dopo il gol al Leverkusen ero confuso'

In corsa, se servirà, ci sarà posto ovviamente anche per. In attacco È il reparto con più ... Leggi anche Dall'Inghilterra sicuri: lasu Maguire, ma il ricco ingaggio blocca tutto PROMO ...Tifoso dellada sempre,ha ora l'opportunità di mettersi in mostra in una finale, quando la sua squadra affronterà il Siviglia a Budapest. Guarda gli highlights Vedi di pi Siviglia -: ..."Notte di sogni, di coppe e di campioni" per tutti. Non per José. Che a Siviglia -ha iniziato a pensare già prima di Firenze. Figuriamoci dopo. Anzi sabato sera, al fischio ... esiste trae ...

Bove: “Mourinho è speciale, sono grato per la sua fiducia. Meritiamo questa finale” ForzaRoma.info

il 52 giallorosso al sito della Uefa: "Il gol contro il Leverkusen è difficile spiegarlo. Mourinho è una persona vera: con lui mi sono trovato bene fin dall'inizio" ...La sua intervista alla UEFA sulla finale tra Roma e Siviglia Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista alla UEFA per parlare di Siviglia-Roma, finale di Europa League. Quest ...