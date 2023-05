Roma | bimbo di tre anni muore annegato in una piscina a Centocelle | il suo corpo trovato quando ormai era troppo tardi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ieri sera, poco prima delle 20, un bambino di 3è statomorto nelladi un centro sportivo in viale della Primavera, in zona, a. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il bambino stesse partecipando insieme alla famiglia a una festa organizzata dalla comunità ivoriana in una sala del centro sportivo. A un certo punto, il piccolo si sarebbe allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti, avrebbe superato una recinzione e si sarebbe tuffato nellasenza riuscire poi a riemergere. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di, insieme al nucleo ...

