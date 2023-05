Roma | bambino di tre anni muore annegato in piscina

Sarebbe annegato in una piscina di un centro sportivo nella zona di Centocelle. È morto così, poco dopo le 20 di domenica sera, a, undi tre anni , origini ivoriane. Secondo le prime ricostruzioni e da quanto risulta dai filmati della videosorveglianza, il piccolo, che era con i genitori a una festa, si sarebbe ...Undi 3 anni , di nazionalità ivoriana, è morto ieri sera, poco prima delle 20, adopo essere annegato in una piscina in un centro sportivo nella zona di Centocelle . Sul posto è intervenuto ...Il piccolo si sarebbe allontanato dalla famiglia con cui stava partecipando a una festa. Avrebbe superato una recinzione per poi raggiungere la piscina. Gli inquirenti stanno ricostruendo le fasi ...

Roma, bimbo cade in piscina e affoga in un centro sportivo: il piccolo aveva 3 anni ilmessaggero.it

