Roland Garros | reazione incredibile | fischi assordanti del Centrale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Iniziato ieri il secondo slam della stagione: nel femminile c’è una grande favorita che risponde al nome di Iga Swiatek, ma occhi alle sorprese PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ iniziata ufficialmente l’edizione 2023 del. Nella giornata di domenica 28 maggio si sono infatti giocati i primi match del secondo slam stagionale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'azzurro scavalcato da Fritz,decisivo per il prossimo n.1 ROMA - Un solo movimento nella top 10 del ranking Atp, pubblicata ieri nel giorno d'apertura del, il primo senza Rafa Nadal. L'azzurro Jannik ...Spiccano le sfide di Fabio ed Elisabetta a Auger e Kvitova. Quanto pesano i debutti dei nostri due numeri 1 e la voglia di vincere di Stan the Man Dopo un primo giorno dientusiasmante per i colori italiani (specie grazie alla vittoria emozionante di Errani ) e qualche sorpresa, oggi si vanno a completare la parte alta del tabellone maschile e la bassa di ...L'Italtennis ha fatto l'en plein nella prima giornata del2023 . In campo maschile si sono qualificati al secondo turno Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e il debuttante Matteo Arnaldi . Tra le donne, successo per Camila Giorgi e per la veterana ...

Sinner e Djokovic sul centrale, Alcaraz-Cobolli e altri quattro italiani: il programma a Parigi La Gazzetta dello Sport

Tre set a zero e via. E' iniziata bene l'avventura di Lorenzo Musetti al Roland Garros 2023. L'azzurro, impegnato nell'ultimo match sul campo n.7, ha sconfitto lo svedese Mikael Ymer (n.56 del ranking ...Non perdere nemmeno un secondo del Roland Garros 2023 è possibile con la guida della programmazione in streaming su DAZN tramite i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sulla nostra… Leggi ...