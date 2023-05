Roland Garros | oggi in campo i super big | c’è anche Sinner

(Di lunedì 29 maggio 2023) Iniziato ieri il secondo slam della stagione che può essere uno dei più equilibrati degli ultimi anni vista l’assenza del 14 volte campione Rafael Nadal PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ iniziata ufficialmente l’edizione 2023 del. Nella giornata di domenica 28 maggio si sono infatti giocati i primi match del secondo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Jannik Sinner se la vedrà contro Alexandre Muller nel primo turno del2023 , secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi . Esordio sulla carta agile per l'altoatesino, che storicamente ha sempre fatto molto bene nella ...Marco Cecchinato se la vedrà contro Luca Van Assche nel primo turno del2023 , secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi . Esordio complicato per il palermitano contro il giovane francese, che quest'anno ha fatto il proprio ...Unche non poteva partire meglio per i nostri colori, con i cinque azzurri protagonisti nella giornata d'apertura del torneo tutti vincitori nei rispettivi match d'esordio. A ltri sei dei ...

Sinner e Djokovic sul centrale, Alcaraz-Cobolli e altri quattro italiani: il programma a Parigi La Gazzetta dello Sport

Oggi, lunedì 29 maggio, sarà una giornata molto italiana al Roland Garros 2029. Nel day-2 dello Slam di Parigi saranno ben sei i tennisti del Bel Paese a calcare i campi francesi, in cerca del passagg ...Sono sei i giocatori italiani in campo in questa seconda giornata del Roland Garros. Oltre a Cobolli e soprattutto Sinner scendono in campo Marco Cecchinato e Fabio Fognini, che sfiderà ...