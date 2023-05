Roland Garros | impresa dell’azzurro! Spazzata via la testa di serie

(Di lunedì 29 maggio 2023) Seconda giornata dello slam parigino: dopo gli ottimi successi di Musetti, Sonego e Arnaldi arrivano altre gioie dal tennis italiano PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Seconda giornata al. Nel lunedì parigino scendono in campo i superbig Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, senza dimenticare il nostro Jannik Sinner che, sorteggiato nella parte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Giornata molto interessante ainiziata alla grande da Fabio Fognini: il ligure ha infatti eliminato in 3 set il canadese Auger - Aliassime. Jannik Sinner nella sessione serale affronterà il francese Muller, n. 90 ATP.Fabio Fognini vola al 2° turno del. Il ligure, n.130 ATP, batte il canadese Felix Auger - Aliassime , n.10 del ranking e del seeding, con i parziali di 6 - 4, 6 - 4, 6 - 3 . Il 36enne di Arma di Taggia, in gara a Parigi ...PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno, poi sarà il turno di Cobolli e Cecchinato . In serata chiude Sinner contro il padrone di casa ...

Jannik Sinner si prepara a un esordio semplice nel Roland Garros 2023. Il tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione agli Internazionali d’Italia contro Cerundolo, non dovrebbe avere problemi ...In campo altri italiani per il primo turno del Rolan Garros. Impresa di Fabio Fognini, che batte in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime ...