Roland Garros | Fognini incanta Parigi | il nr 10 Auger-Aliassime liquidato in tre set

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ogni tanto Fabioè ancora in grado di tirare fuori dal cilindro le sue magie. Il tennista ligure, sprofondato alla posizione 130 della classifica Atp,ed elimina al primo turno delniente meno che Felix, numero 10 al mondo. Èa firmare la prima grande sorpresa dell’edizione 2023 dell’Open di Francia: non solo ha battuto il canadese, ma hocon un secco 3 a 0. La partita si è chiusa con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in appena 2 ore e 18 minuti. Ora per il 36enne italiano, che già aveva dato segnali di risveglio a Roma battendo Murray e Kecmanovic, al secondo turno c’è un avversario abbordabile: l’australiano Jason Kubler. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

