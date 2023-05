Roland Garros | Fognini fa l' impresa | eliminato Auger - Aliassime

Il ligure si impone all'esordio in tre set al canadese, numero 10 del ranking Atp PARIGI (FRANCIA) - Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno del, secondo Slam del 2023 in corso di svolgimento sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista ligure, numero 130 del ranking Atp, ha sconfitto all'esordio il ...Con classe, con grinta, con esperienza Fabio Fognini supera l'esordio al. Il 36enne di Arma di Taggia, alla quindicesima presenza consecutiva a Parigi (la sedicesima in totale), batte 64 64 63 il numero 10 del mondo e del seeding Felix Auger - Aliassime. Il ...Impresa di Fabio Fognini, 36 anni, che si qualifica al secondo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 130 del mondo, supera il canadese ...

Ancora delle carte da giocare. Fabio Fognini, sulla terra rossa di Parigi, ha regalato una delle sue magie e si è imposto in maniera autorevole contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.10 del ranki ...Impresa di Fabio Fognini nel primo turno del Roland Garros, secondo torneo stagionale dello Slam. Il ligure ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, ...