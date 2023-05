Roland Garros | Fognini | ' Bello avere un' altra chanche a Parigi'

(Di lunedì 29 maggio 2023) La vittoria su Felix Auger - Aliassime - la prima su un Top 10 ale la terza in assoluto nella sua carriera a livello major (dopo Wimbledon 2010 su Verdasco e Us Open 2015 su Nadal) - ...

La vittoria su Felix Auger - Aliassime - la prima su un Top 10 ale la terza in assoluto nella sua carriera a livello major (dopo Wimbledon 2010 su Verdasco e Us Open 2015 su Nadal) - consegna a Fabio Fognini molto più di un secondo turno: "Se sto bene ...Marc - Andrea Huesler (ATP 84) ha gi salutato Parigi al 1o turno del, cedendo il passo al tedesco Daniel Altmaier (79). L'elvetico infatti stato battuto 6 - 3 6 - 4 6 - 4 dal 24enne di Kempen, in una sfida a senso unico fin dall'inizio. In tutti i set il ...... Stan Wawrinka (ATP 89) tornato a ruggire in un torneo del Grande Slam, imponendo la propria legge ad Albert Ramos - Vinolas (67) nel match d'esordio al. Il pazzo 7 - 6 (7/5) 6 - 4 6 - ...

Prosegue l'ottimo avvio di Roland Garros degli italiani. Dopo Musetti, Sonego, ed Arnaldi anche con Fabio Fognini avanza al 2° turno dello slam parigino dopo aver… Leggi ...Oggi, lunedì 29 maggio, Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Roland Garros 2023. L’altoatesino (n.8 del mondo) affronterà sul campo del Philippe Chatrier di Parigi il francese Alexandre Muller (n ...