Roland Garros | capolavoro di Elisabetta Cocciaretto! Battuta Petra Kvitova in 2 set!

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nuovo sorriso per l’Italia nel primo turno del2023 di tennis:Cocciaretto elimina la ceca, testa di serie numero 10, con un netto 6-3 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà la vincente del match tra la svizzera Simona Waltert e la statunitense Elizabeth Mandlik, entrambe qualificate, al momento al terzo e decisivo set. Nella prima frazione si registra uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi l’azzurra annulla una palla break nel settimo gioco, acquista fiducia e sfrutta a dovere il momento decisivo del set, quandole concede un break point nell’ottavo gioco. Cocciaretto coglie l’occasione, va a servire per il set e vince per 6-3 in 38?. Inizio super dell’azzurra nella seconda partita: prosegue il ...