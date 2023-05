Roland Garros 2023 | tutto semplice per Alcaraz e Djokovic Fognini batte Auger-Aliassime | bene Tiafoe e Norrie

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Altro giorno e altre partite al. In attesa di scoprire come andranno a finire i match degli italiani Jannik Sinner e Marco Cecchinato (contro rispettivamente il francese Alexandre Muller e il transalpino Luca van Assche), andiamo a vederequello che è successo finora nella giornata odierna nel torneo maschile.facile per Carlos, Novake Frances. Lo spagnolo (numero 1 al mondo)l’italiano Flavio Cobolli per 6-0 6-2 7-5, il serbo (n.3 del seeding) supera lo statunitense Aleksandar Kovacevic per 6-3 6-2 7-6 e(testa di serie n.12) ha la meglio sul serbo Filip Krajinovic con un netto 6-3 6-4 6-2. Esce invece di scena a sorpresa il canadese Felix ...