Roland Garros 2023 | Trevisan può poco contro un’ispirata Svitolina | subito eliminata a Parigi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dolorosa sconfitta al primo turno per Martina, che salutaildopo essere stata sconfitta per 6-2 6-2 da Elina. Un match che sin dal sorteggio nascondeva più di un’insidia, con la tennista ucraina che la scorsa settimana a Strasburgo aveva dimostrato di essere tornata già su più che discreti livelli dopo un solo e mezzo dal ritorno in campo in seguito alla nascita del suo primogenito. E l’ottima forma l’ha messa in mostra anche quest’oggi l’ex numero 3 del ranking mondiale, che dopo un avvio equilibrato ha completamente preso il largo e dominato la semifinalista della passata edizione del torneo. Unache come prevedibile ha pagato anche un po’ la tensione del dover difendere quanto guadagnato dodici mesi fa ed è sembrata molto tesa in ...

Tennis italiano, buona la prima. En plein azzurro nella giornata inaugurale del.: cinque vittorie su cinque. La spedizione italiana a Parigi è partita col piede giusto e può sognare. In un torneo, iniziato domenica 28, privo di Re Nadal (14 successi) tutto può ...Sfida da sogno per Flavio Cobolli che al debutto in uno Slam affronta il numero 1 al mondo, favorito della vigilia per la vittoria del. L'incontro è in diretta su Eurosport (canali 210 - 211 del telecomando Sky) sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Siamo in attesa della fine del match Bencic - Avanesyan sul ...Debutto fantastico per Fabio Fognini in quello che è forse l'ultimodella sua carriera. Il tennista ligure ha battuto al primo turno del torneo di Parigi il canadese Felix Auger - Aliassime , centrando così la sua prima vittoria in carriera contro un Top ...

Paire critica duramente le palle del Roland Garros: “Sono spazzatura” LiveTennis.it

Fabio Fognini, sulla terra rossa di Parigi, ha regalato una delle sue magie e si è imposto in maniera autorevole contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.10 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 17.08 Adesso Elina Svitolina at ...