Roland Garros 2023 | risultati tabellone donne 29 maggio | Stephens elimina Pliskova | fuori anche Bencic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nella seconda giornata di incontri prosegue il primo turno delfemminile deldi tennis: oggi si sono disputate ben 24 partite delle 64 complessive spalmate su tre giorni, ed in casa Italia il bilancio parla di una vittoria con Elisabetta Cocciaretto ed una sconfitta con Martina Trevisan. Elisabetta Cocciarettola ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 10, con un netto 6-3 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà la svizzera Simona Waltert, mentre Martina Trevisan, testa di serie numero 26, viene battuta dall’ucraina Elina Svitolina, fresca di titolo a Strasburgo, che si impone per 6-2 6-2 in un’ora e dodici minuti ed affronterà la qualificata australiana Storm Hunter al secondo turno. Altrimolto interessanti ...