Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 29 maggio | programma | tv | italiani in campo

(Di lunedì 29 maggio 2023), lunedì 29, sarà una giornata molto italiana al2029. Nel day-2 dello Slam di Parigi saranno ben sei i tennisti del Bel Paese a calcare i campi francesi, in cerca del passaggio di turno. Sarà una prima volta molto speciale per Flavio Cobolli. Il giovane giocatore romano, per la prima volta nel tabellone principale di un Major avrà l’onere e l’onore di affrontare nel terzo match sul Court Suzanne-Lenglen il n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Una sfida molto difficile, chiaramente, ma nella quale Flavio cercherà di esprimere il proprio miglior tennis. Sul Court Philippe Chatrier, non prima delle 20.15, vedremo in azione Jannik Sinner. Il n.8 del mondo, nella sessione serale parigina, affronterà il padrone di casa, Alexandre Muller e non sarà un match facile. L’altoatesino, infatti, si troverà contro ...

Rafael Nadal E' iniziato ufficialmente l'edizione 2023 del. Il prestigioso slam, secondo dell'anno dopo l'Australian Open, potrà contare su tantissime stelle, da Novak Djokovic e Daniil Medvedev , fino ad arrivare ai giovanissimi Carlos Alcaraz ,...La Thomalla non si trova al momento a Parigi, dove ilè ufficialmente entrato nel vivo, perché impegnata in Thailandia per ragioni lavorative. Sta comunque sostenendo il suo fidanzato, ...Parla italiano il day 1 del2023 , secondo slam stagionale di scena sui campi in terra rossa di Parigi. Sono infatti arrivate cinque vittorie su cinque e tante buone notizie per il tennis azzurro, che in attesa di ...

Sinner e Djokovic sul centrale, Alcaraz-Cobolli e altri quattro italiani: il programma a Parigi La Gazzetta dello Sport

Sono sei i giocatori italiani in campo in questa seconda giornata del Roland Garros. Oltre a Cobolli e soprattutto Sinner scendono in campo Marco Cecchinato e Fabio Fognini, che sfiderà ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...