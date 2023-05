Roland Garros 2023 | Novak Djokovic | “Sono motivato per andare avanti in questo Slam”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Missione compiuta per. Sul Philippe Chatrier, il serbo (n.3 del mondo) ha fatto il proprio esordio ale i pronosticistati rispettati. Non ci dovevano essere problemi sostanziali per il serbo contro l’americano Aleksandar Kovacevic e così è stato. Con il punteggio di 6-3 6-2 7-6 (1) ha fatto calare il sipario e la prestazione, soprattutto per quanto fatto vedere nei primi due set, è stata buona. I problemi fisici che aveva costellato l’avvicinamento dial Major non sivisti. E’ anche vero che il rivale non è stato così convincente da rappresentare un ostacolo così complicato da superare. “È un piacere essere qui al, uno dei più grandi tornei del mondo. ...

Roma, 29 mag. Con classe, con grinta, con esperienza Fabio Fognini supera lesordio al. Il 36enne di Arma di Taggia, alla quindicesima presenza consecutiva a Parigi (la sedicesima in totale), batte 64 64 63 il numero 10 del mondo e del seeding Felix Auger - Aliassime. Il ...Al primo turno agli Open di Francia il ligure batte il canadese numero 10 del ...I Chicchi se la vedranno con Kokkinakis/Struff. Vavassori affronta Kecmanovic, Zeppieri invece Bublik. In chiusura Paolini contro Cirstea La terza giornata del- martedì 30 maggio - è ricca di partite interessanti, soprattutto per quanto riguarda il tabellone femminile. Ecco l'order of play. La nostra Lucia Bronzetti aprirà il programma sul ...

Di Salvatore Riggio Tre azzurri su i nove presenti giocheranno già oggi. In primis, Lorenzo Musetti che affronterà lo svedese Mikael Ymer, poi sarà la volta di Sara Errani e Camila Giorgi… Leggi ...