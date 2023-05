Roland Garros 2023 | Novak Djokovic esordisce bene | battuto un valido Kovacevic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sia chiaro: la differenza tra i due c’è ed è inevitabile. Ma, nonostante la vittoria diin tre set, Aleksandarpuò definirsi soddisfatto. L’americano, di chiare origini slave, nonostante tutto riesce a mettere insieme un buon tennis, al netto del 6-3 6-2 7-6(1) che lo costringe a chiudere subito il suo, al cospetto del numero 3 del mondo, l’esperienza parigina. Ora per il serbo l’ungherese Marton Fucsovics, con cui è avanti 4-0 nei precedenti. Il primo parziale vededover aspettare circa 20 minuti prima di trovare il break che lo manda avanti per 3-2, realizzato con tanta pressione dalla parte del dritto. La condizione mostrata dal serbo è buona, i punti persi al servizio sono appena due nel corso del set, ed il 6-3 ...

Esordio con vittoria per Novak Djokovic al. Il serbo, numero 3 del ranking e del seeding, si è liberato in tre set dello statunitense Aleksandar Kovacevic , 114 del mondo. Tutto piuttosto semplice per Djokovic, che ha faticato ...Impresa di Fabio Fognini, 36 anni, che si qualifica al secondo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 130 del mondo, supera il canadese ...PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno, in campo Cobolli contro Alcaraz, poi sarà il turno di Cecchinato . In serata chiude Sinner ...

Fognini - Auger-Aliassime - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Il ligure si impone all'esordio in tre set al canadese, numero 10 del ranking Atp PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini si qualifica per ...(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Vittoria per Novak Djokovic nel match d'esordio al primo turno del Roland Garros contro Aleksandar Kovacevic. Il serbo ha superato lo statunitense in tre set con il punteggio ...