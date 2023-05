Roland Garros 2023 | Martina Trevisan eliminata al primo turno da Elina Svitolina

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo sei vittorie consecutive degli italiani all’esordio del, arriva la prima battuta d’arresto, e purtroppo ad incappare nella sconfitta è, testa di serie numero 26, battuta dall’ucraina, fresca di titolo a Strasburgo, che si impone per 6-2 6-2 in un’ora e dodici minuti ed affronterà la qualificata australiana Storm Hunter al secondo. L’azzurra era reduce dall’infortunio patito a Rabat, ma a Parigi doveva difendere la semifinale dello scorso anno: purtroppotra Marocco e Francia perde quasi 1000 punti nel ranking e, dopo aver toccato la miglior classifica l’8 maggio, col 18° posto, il 12 giugno si ritroverà fuori dalle prime 60 al mondo. Nelset ...

Martina Trevisan saluta subito il. L'italiana, testa di serie numero 26 nel torneo e che difendeva la semifinale raggiunta un anno fa, è stata sconfitta da Elina Svitolina , ex numero 3 al mondo al rientro in campo dopo ...Sinner - Muller è un match valido per il primo turno del: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Debutterà contro un tennista francese nell'edizione 2023 delanche Jannik Sinner , il più fortunato tra gli ...Tennis italiano, buona la prima. En plein azzurro nella giornata inaugurale del.: cinque vittorie su cinque. La spedizione italiana a Parigi è partita col piede giusto e può sognare. In un torneo, iniziato domenica 28, privo di Re Nadal (14 successi) tutto può ...

