Roland Garros 2023 | Jannik Sinner debutta lasciando 6 game a Muller

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutto facile pernel primo turno del. L’altoatesino (n.9 del mondo) ha piegato piuttosto facilmente il francese Alexandre(n.101 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-4 6-1. Appena sei giochi lasciati al suo avversario da unche a tratti è stato come una “tempesta”, simile a quella che si è abbattuta in questa sessione serale a Parigi. Tantissimo vento nel corso del confronto e assolutamente non facile per i due giocatori trovare la misura dei colpi. Bravo il tennista italiano, in questo contesto, ad adattarsi a condizioni così particolari. Sul suo cammino ci sarà, quindi, il tedesco Daniel Altmaier (n.79 del ranking), uscito vittorioso dal confronto con lo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.84 del mondo). Un incrocio che ...