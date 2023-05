Roland Garros 2023 | Fognini regala ancora emozioni | sconfitto in tre set il n°10 Auger-Aliassime

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fabiovince la sua partita numero 25 al, dove estromette dal torneo ildel seeding Felixin tre set. Prestazione di ottimo livello da parte del tennista ligure, che per la seconda volta in carriera – dopo il memorabile successo ai danni di Nadal agli Us Open del 2015 – batte un top-10 della classifica Atp in un torneo dello slam. Finisce con il punteggio di 6-4 6-4 6-3, anche sfruttando un avversario ben lontano dalla migliore condizione. Sin dai primi games il canadese è sembrato piuttosto in difficoltà nei movimenti, in particolare verso destra, e nel corso del match ha anche chiamato il medico per un problema di stomaco. In generale un periodo molto complicato per lui, mentre Fabio dopo il bel torneo di Roma prova a fare strada anche a ...