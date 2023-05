Roland Garros 2023 | Fognini e Sinner al secondo turno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Impresa di Fabio, 36 anni, che si qualifica aldel, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de ...

...da Parigi il nostro inviato E' una Elisabetta Cocciaretto raggiante che si confida ai giornalisti subito dopo la grande vittoria ottenuta contro Petra Kvitova al primo turno del. Una ...Con una prestazione solida e attenta e senza mai perdere il sorriso, Elisabetta Cocciaretto elimina Petra Kvitova in due set. Ora la qualificata Waltert E. Cocciaretto b. [10] P. Kvitova 6 - 3 6 - 4 ...

Roland Garros - Tifo contro, Cecchinato perde la testa: la racchetta fa una brutta fine Eurosport IT

Dopo Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, il quinto italiano a passare il primo turno nel singolare maschile del Roland Garros è Jannik Sinner che nella sessione serale, ...Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros. L'italiano supera in scioltezza 3-0 il francese Alexandre Muller per 6-1, 6-4, 6-1. Nel prossimo turno affronterà il tedesco Daniel Altmeier, numero ...