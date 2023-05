Roland Garros 2023 | Flavio Cobolli ci tenta | ma cede il passo a Carlos Alcaraz nel primo turno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una prima volta che, nonostante tutto, rimane comunque da ricordare. Poco da recriminare percontro, numero 1 al mondo, neldel, con un 6-0 6-2 7-5 in quasi due ore; dopo un impatto tremebondo, il ventunenne fiorentino è riuscito quantomeno a giocarsela un minimo, respirando l’aria dei grandi tornei e delle grandi sfide. Fattore importante per una futura crescita. Ilapproccio alla partita è come essere investiti da un treno in corsa.è in forma smagliante e vuole immediatamente lasciarsi alle spalle il ko di Roma con Fabian Maroszan. E mette subito le cose in chiaro, con la sua palla che viaggia molto più rapida di quella dell’azzurro. Che rema, ci ...

Esordio agevole per il numero uno del ranking che concede sette game al qualificato romano, bravo a lottare nel terzo set ...Il tennista azzurro inizia contro il francese Muller la sua avventura nel secondo torneo del Grande Slam in corso sui campi in terra battuta di Parigi ...