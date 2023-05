Roland Garros 2023 | Fabio Fognini intramontabile! Travolge il n 10 Auger-Aliassime e accede al 2° turno!

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sarà forse il suo ultimovuole goderselo il più a lungo possibile. Una prestazione perfetta, un esordio meraviglioso il ligure, che si regala la sua prima vittoria in carriera a Parigi contro un Top-10, battendo in tre set il canadese Felixcon un triplice 6-4 in due ore e diciotto minuti di gioco. Unveramente ottimo e che ha sicuramente sfruttato i problemi del canadese, apparso davvero in cattive condizioni e che prosegue nel suo periodo nero.ha commesso otto doppi falli, ma soprattutto ha raccolto pochissimo con il servizio, vincendo appena 58% dei punti con la prima e il 34% con la seconda. Sono 34 i vincenti dicontro i 24 ...

