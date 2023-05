Roland Garros 2023 | Fabio Fognini ha un’occasione | il tabellone e i prossimi avversari

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildelle grandi occasioni. Il ligure ha messo in mostra tutta la sua classe nel primo turno del. Il sorteggio gli aveva riservato l’incrocio contro la testa di serie n.10, Felix Auger-Aliassime, e la vittoria è arrivata in tre set (6-4 6-4 6-3). Un successo frutto del tennis scintillante die anche di una condizione non ottimale del canadese, che si era ritirato la settimana scorsa dal torneo di Lione per un problema alla spalla. Una criticità che potrebbe aver inciso sullo sviluppo del confronto, ma questo non toglie alcun merito al giocatore di Arma di Taggia, perché i colpi d’alta scuola non sono mancati. Orapotrebbe avere una chance per puntare alla seconda settimana del Major, visto che nella sua parte di ...

