Roland Garros 2023 | Cocciaretto | “Sono riuscita a fare sempre il mio gioco | cerco di migliorare il più possibile”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Elisabettaha commentato così la vittoria contro la testa di serie numero 10 Petra Kvitova nel primo turno del: “La strategia era giocare tempo dentro al campo e molto profondo per non darle il tempo di muoversi. Volevo allungare lo scambio il più avanticontrattaccando. Quando ho visto il sorteggio ero a pranzo ho visto un articolo su Twitter ed ero sicuro di giocare con una top ten (ride ndr.). E’ capitata Kvitova che sapevo che tirava molto forte e aveva molta più esperienza di me. Ho iniziato ad allenarmi con le mancine e ho cercato diil miosenza pensare all’avversaria. Ora affronterò una qualificata ma non bisogna sottovalutare le partite. Oggi Bencic è uscita contro la 130. ...

Impresa di Fabio Fognini, 36 anni, che si qualifica al secondo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 130 del mondo, supera il canadese ...

Dopo Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, il quinto italiano a passare il primo turno nel singolare maschile del Roland Garros è Jannik Sinner che nella sessione serale, ...Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros. L'italiano supera in scioltezza 3-0 il francese Alexandre Muller per 6-1, 6-4, 6-1. Nel prossimo turno affronterà il tedesco Daniel Altmeier, numero ...