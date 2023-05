Roland Garros 2023 | battaglia vincente per Garcia contro Wang | eliminata Bencic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Qualche sorpresa nella seconda giornata delper quanto concere il tabellone femminile, che perde la testa di serie numero 12 Belinda. Non una sconfitta di quelle impensabili alla vigilia, considerando che la tennista svizzera era lontana dai campi di gioco dal torneo di Charleston giocato ad inizio aprile per un problema alla spalla. A batterla oggi è stata la lucky loser russa Avanesyan per 6-4 al terzo set. Sconfitta abbastanza impietosa da parte di Karolina Pliskova: la numero sedici del mondo ha ceduto con il punteggio di 6-0 6-4 a Sloane Stephens. TABELLONE FEMMINILE Si salva invece la beniamina di casa Caroline, quinta forza del tabellone e in grado di piazzara la zampataal momento giusto, riuscendo ad ottenere l’unico break del terzo set nel decimo game per ...

Stop alla violenza!", ha scritto il campione serbo su una telecamera al termine dell'incontro da lui vinto oggi contro l'americano Alexander Kovacevic nel primo turno alProiettato nel main draw (vincendo contro il francese Erhard, lo slovacco Klein e il francese Lokoli) di uno Slam per la prima volta, non poteva esserci avversario peggiore e approccio peggiore per ...Lotta ed esce a testa alta Flavio Cobolli, che al debutto in uno Slam viene battuto dal numero 1 al mondo e favorito della vigilia per la vittoria del, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si impone 6 - 0, 6 - 2, 7 - 5 in poco meno di due ore di gioco Cobolli eliminato al 1° turno: vince Alcaraz 6 - 0, 6 - 2, 7 - 5 Era una mission impossible, ...

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2023 di tennis, domani, martedì 30 maggio, si completerà il primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile e scatterà quello dei ...Esordio amaro per Flavio Cobolli al Roland Garros: l'azzurro si arrende, seppur a testa alta, allo spagnolo Carlos Alcaraz ...