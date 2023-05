Rocco Hunt | ' Sono un rapper pop ma resto me stesso L' Italia? Paese per vecchi | spaccato in due'

'Una dichiarazione d'amore per la nostra terra'. È lo spirito con cuiaffronterà le due serate speciali di 'L'ammore overo - una notte fantastica', il concerto evento ideato da Alessandro Siani all'Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio. Di questo e altro ...RAIN, ORIANA SABATINI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE,, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TEDUA, TOMMASO PARADISO. Per il secondo anno consecutivo, il Radio Zeta Future ...A UN PASSO DALLA LUNA Il titolo della canzone di Ana Mena e, il riassunto di quest'ultimo frangente di stagione. Quinto, come il soprannome dell'allenatore più vincente del blocco Scarioni.

«Una dichiarazione d’amore per la nostra terra». È lo spirito con cui Rocco Hunt affronterà le due serate speciali di “L’ammore overo – ...“Poco radiofonico”: così venne appellato il dialetto napoletano da qualcuno che chiese a Rocco Hunt di cambiare alcune parole del testo di “Nu juorno buono” ...