Roberto Blasi | chi è l’ex marito di Scialpi | lavoro | oggi | Instagram | perché è finita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di, oltre a Laura Freddi, nche, noto cantante e personaggio televisivo. Conosciamo meglio l’ormai ex. Chi èdi, matrimonio Nel 2015ha annunciato di voler sposare, dopo ben 6 anni di convivenza, il compagno, suo manager. Il matrimonio si è celebrato a fine agosto a New York, poi a settembre la coppia ha preso parte alla quarta edizione del programma di Rai 2 Pechino Express. Nel 2017, però, ...