Rivoluzione in Francia | addio ai voli se si può prendere il treno

(Di lunedì 29 maggio 2023) In, è stata promulgata una legge che proibisce ibrevi verso destinazioni che possono essere raggiunte entro due ore e mezza di viaggio in. Questa è la prima misura di tale natura al mondo, e nasce da una specifica richiesta della popolazione francese attraverso la Convenzione dei cittadini sul clima. Questa iniziativa è stata avviata dal governo di Parigi al fine di offrire ai cittadini la possibilità di proporre effettivamente leggi in merito alla questione climatica. Tuttavia, a causa delle forti influenze esercitate dai gruppi di pressione del settore, l’effetto di tale legge rischia di essere praticamente nullo. La normativa fa parte di un pacchetto di misure mirate alla riduzione delle emissioni di gas serra in. Queste misure si concentrano sulla regolamentazione di un settore che ...