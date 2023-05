Ritrovata la donna violentata a Milano e poi fuggita dall’ospedale

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) . Ecco dov’era e cosa è stato scoperto È statanella giornata di ieri, domenica 28 maggio, la giovaneamericana, che il giorno precedente era stata soccorsa in un parco milanese, dopo una presunta violenza sessuale. Notata in evidente stato confusionale da una passante, lacamminava lungo via Cilea ancora a piedi scalzi e con i vestiti in disordine, così come era scappata il giorno precedente. Laera stata ricoverata dopo essere stata soccorsa, ma una volta giunta in ospedale e prima di ricevere le cure, è scappata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i genitori della giovane sono giunti in Italia. La madre della 27enne ha raccontato agli agenti che la figlia è affetta da problemi psichici da tempo e che altre volte ha avuto tali ...