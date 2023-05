RISULTATI | PWR Roman Rumble 28 05 2023 Difesi Titoli EPW e IWA

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 maggio 2023) Idel primo Show della Pro Wrestling Roma, nuovo progetto nato dalla collaborazione di EPW e IWA, andato in scena la scorsa Domenica a Roma: PWRDomenica 28 Maggio – Roma Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) batte Sebastian De Witt* e mantiene il Titolo Emily Ramirez batte Camilla 25 Minute Iron Man Match for EPW Heavyweight TitleTristan Archer (c) Vs Karim Brigante finisce in Parità 2:2 30 ManMatch for every EPW/IWA Title ShotLuke Astaroth vince lae ottiene la Title Shot per qualsiasi Titolo EPW e IWA *Sostituisce Ivan Blake infortunato